Armée sénégalaise - Nouvelles nominations : Jean Diemé promu général de Brigade, DG du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité Le Président Macky Sall, après signature de plusieurs décrets portant promotion et nominations au sein des Forces Armées a désigné Jean Diemé, le général de Brigade, comme Directeur Général du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook