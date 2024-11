"Arnaque" et tentatives présumées de "déstabilisation" : Abo Mbacké et les zones d’ombre autour de son différend avec Pierre Goudiaby Atpa

Une négociation qui vire au conflit



Il est rapporté qu’Abo Sylla Mbacké aurait refusé de collaborer avec Pierre Goudiaby Atépa, sur un projet immobilier portant sur un terrain de 1000 m² situé aux Almadies. Atepa aurait exigé 800 millions FCfa pour les plans architecturaux, avec une avance initiale de 400 000 000 FCfa. Abo Mbacké aurait décliné, estimant que les conditions proposées manquaient de transparence et évoquaient une tentative d’arnaque.



Des propositions douteuses sur des projets internationaux

Selon nos sources, Atépa aurait également proposé à Abo Mbacké de participer à des projets de financement en Sierra Leone et au Tchad. Ces projets, marqués par des suspicions , auraient conduit le jeune entrepreneur à prendre ses distances, mettant un terme à toute collaboration.



Des preuves qui pourraient l’innocenter

Abo Mbacké serait en possession d’audios et de vidéos, qu’il présenterait comme des preuves de son innocence. Ces enregistrements, selon lui, démontreraient qu’il n’a commis aucune arnaque. Cependant, il se dit victime d’un complot visant à ternir son image et s’interroge sur les raisons ayant conduit à sa garde- à-vue, ainsi qu’aux perquisitions menées dans ses domiciles.



Le soutien de partenaires internationaux

Malgré ces événements, Abo Mbacké disposerait de partenaires internationaux qui continueraient à lui apporter un soutien financier et moral. Il jouerait un rôle actif dans les mises en relation stratégiques pour des projets d’envergure, renforçant son réseau à l’international.



Une campagne médiatique pour nuire à sa réputation ?

Certains observateurs affirment qu’une partie de la presse aurait été activée dans le but de salir l’image du jeune entrepreneur. Cette campagne, orchestrée selon ses proches, viserait à décrédibiliser un homme, dont les initiatives dérangeraient certains acteurs influents.



Cette affaire, qui mêle enjeux financiers, accusations d’arnaque et intrigues médiatiques, reste floue et attend des clarifications. Si les preuves qu’évoque Abo Mbacké viennent à être révélées, elles pourraient changer la donne et apporter un éclairage nouveau sur ce différend. En attendant, le jeune entrepreneur semble déterminé à laver son honneur et à poursuivre ses activités en dépit des turbulences.