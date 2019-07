Arnaques et attaques des sociétés de transfert d’argent: Les gérants insistent sur la vigilance

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 20:58 | | 0 commentaire(s)|

Les arnaqueurs et autres délinquants, s’attaquent souvent aux sociétés de transfert d’argent. Ces attaques sont constatées à l’approche de chaque fête de Tabaski. Ainsi, les gérants restent d’avis qu’il y a une réelle menace qui pèse sur leurs sociétés de transfert d’argent.



Certains d’entre eux, pour se sauver de ces délinquants, rentrent avec l’argent des recettes à la maison. Ils estiment que les moyens de prendre des gardiens afin d’éviter les vols et autres attaques, ne sont pas à portée de bourse.



Mais, sans moyens, ils recommandent la vigilance pour éviter d’être pris au piège.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos