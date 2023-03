Arrestation d’un caïd très recherché: Un arsenal de guerre saisi à Ouest Foire Les limiers du commissariat de police de Grand-Dakar ont mis hors d’état de nuire, le malfaiteur le plus recherché des milieux interlopes et criminogènes du Sénégal, identifié sous le nom de P. M. Guèye.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 10:03

Le caïd P. M. Guèye et son binôme, B. Ba avaient braqué un richissime commerçant à Grand-Dakar. Pour échapper à un lynchage, l’un des bandits a dégainé son pistolet et tenté d’abattre la victime, sauvée par le blocage de deux munitions dans l’arme à feu.



Les limiers qui ont auditionné les deux malfrats se sont rendus à leur domicile sis à Ouest Foire où ils ont saisi un arsenal d’armes.



Les enquêteurs ont mis la main sur des étuis de pistolet et de paire de menottes, un holster de pistolet, deux boites de munitions de calibre 22. La première boite affichait le plein de munitions, la seconde déjà entamée, contenait 28 munitions. Mieux, ils vont saisir 50 autres munitions du même calibre.







Ousmane Wade