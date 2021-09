Arrestation d’un camion remorque chargé de bois à Sansamba- Sèdhiou : Les jeunes s’érigent en boucliers contre le trafic «Plus rien ne sera comme avant». L’avertissement est des jeunes de la commune de Sansamba dans l’ouest de Sédhiou. Avant-hier vendredi 3 septembre, ils ont immobilisé un camion remorque immatriculé DL 4821 B au moment où ses occupants chargés des troncs d’arbre abattus dans les forêts de cette collectivité territoriale. Ayant improvisé une marche pacifique pour dénoncer un tel état de fait, les jeunes de Sansamba ont appelé les agents des eaux et forêts et les gendarmes à tirer cette affaire au clair. Sud quotidien

A la question de savoir si vraiment ces individus disposent d’un titre d’exploitation en cours de validité la réponse a été négative du côté de l’inspection régionale des eaux et forêts de Sédhiou. Une source qui a préféré garder l’anonymat a confirmé que les exploitants ne détenaient par devers eux aucun permis de coupe.



Et notre source de s'interroger du fait que ces populations n'aient dénoncé ce trafic qu'au moment de charger le bois alors qu'ils auraient dû le faire pendant que le vrombissement des tronçonneuses se faisait entendre.



« Cette coupe à grande échelle des madras ne sait pas faite en un seul jour. Ils ont mis du temps avec beaucoup de bruit et c’est un deal qui a mal tourné et les uns ont dénoncé les autres et au fur et à mesure que ça amplifie, on fait semblant que cela venait à peine de se passer », ajoute la même source.



Mais du côté des populations, ils persistent et signent que l’agent a fermé les yeux sur l’opération de coupe de bois jusqu’à ce que eux-mêmes arrivent à le découvrir. A signaler que le propriétaire de la commande a pris la fuite mais le chauffeur est en état d'arrestation et le camion immobilisé par les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou.

