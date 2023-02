Arrestation d'une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol

Une bande de quatre voleurs qui écumait le secteur de Grand Médine et des Parcelles Assainie a été interpellée par la police de la localité. Selon nos sources, tout est parti du sieur A. O. Diallo qui, après avoir acheté une moto de marque Ktm, l’a mise à la disposition de son cousin A. Mballo. Cependant, dans la soirée du 10 au 11 février, Diallo reçoit un coup de fil de la part de son cousin Mballo qui l’informe que sa moto a été volée. Mais le lendemain, Diallo, en partance aux Hlm, aperçoit 02 individus qui ne sont personne d’autre que Bara D. et Abdou S. D., à bord d’une moto semblable à celle volée.



Sans tarder, souligne-t-on dans L'As, Diallo engage avec eux une course-poursuite jusqu’à l’Unité 22 des Parcelles assainies où il les somme de s’arrêter. Interrogés sur la provenance de la moto, Bara D. et Abdou. S. D. ont déclaré qu’elle leur a été prêtée par un certain A. A. Sané. Ce dernier, quelques instants plus tard, s’est présenté pour faire comprendre à A. O. Diallo avoir acheté la moto auprès d’une personne résidant à la cité Damel, avant d’accepter de le conduire séance tenante au domicile de son vendeur. Ce que Diallo va accepter sans arrière-pensée. Arrivés sur les lieux indiqués, A. A. Sané entre dans la maison pour y ressortir bredouille, arguant à Diallo que son vendeur était absent.



Sur ce, les quidams sont repartis à Grand-Médine pour retrouver le mécanicien Bara D. Toutefois, arrivé sur place, le nommé A. A. Sané fait descendre Abdou S. D. avant de démarrer en trombe pour prendre la direction d’une ruelle. Sur ce, A. O. Diallo décide d’engager une course-poursuite, mais sera stoppé par Bara D. qui s’est dressé devant lui. Une bagarre s’en est suivie, après quoi A.O.Diallo se rend au Commissariat des Parcelles assainies Unité 22 pour raconter sa mésaventure. Sans tarder, les limiers font une descente sur les lieux indiqués pour interpeller Bara D. Abdou. S. D. et A. A. Sané. Au terme de leur garde à vue, ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit.