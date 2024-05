Arrestation de Doro Gaye : Un chèque de 1,2 milliard de francs Cfa à l’origine de l’affaire et la plainte de Zakiloulahi Sow

Détails de l'affaire

Cette affaire tourne autour d’un chèque émis par Doro Gaye le 22 mars 2024, à l’ordre de SIRAJ, une société dirigée par Zakiloulahi Sow. Le chèque, tiré sur FBNBank, est revenu impayé, ce qui a conduit à la convocation puis à l’arrestation de Doro Gaye. Il est accusé d’avoir vendu des baux sur le site de l’ancien Aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar.



Le plaignant : Zakiloulahi Sow

Zakiloulahi Sow, Directeur général de Siraj Financial Holding, est à l’origine de la plainte. Cependant, il n’est pas étranger aux controverses et a un passé judiciaire chargé. Il a été impliqué dans une affaire d’escroquerie d’un montant de 5 milliards de francs Cfa contre Abdoulaye Sylla.



Historique de Zakiloulahi Sow et Abdoulaye Sylla

Zakiloulahi Sow a une réputation de récidiviste et d'escroc notoire. Il a été arrêté précédemment par la Division des Investigations criminelles, après avoir escroqué Abdoulaye Sylla de 5 milliards de francs CFA. Cette affaire avait mené à une médiation pénale, qui n’a finalement rien donné. Sow avait promis, en janvier, de certifier par un notaire, que les 5 milliards de francs Cfa appartenaient à Sylla, mais cette promesse est restée lettre morte. Pour éviter la prison, Sow avait même présenté un certificat médical.



L’arrestation de Doro Gaye sur la base de la plainte de Zakiloulahi Sow, met en lumière les complexités des affaires foncières et financières au Sénégal. Tandis que Gaye doit répondre des accusations d’escroquerie, le passé de Sow rappelle que les interactions entre hommes d'affaires et les pratiques de certains, peuvent être très troubles. Il reste à voir comment la justice sénégalaise traitera cette affaire et si les protections dont bénéficient certains acteurs influents, seront démantelées.