Arrestation de PAN : «Une ruse pour classer des dossiers compromettants», selon Seydi Gassama Le débat est houleux sur la nouvelle arrestation de Pape Alé Niang. Le journaliste a été interpellé hier et conduit à la Division des investigations criminelles, sur instruction du juge Mamadou Seck. Le Grand Panel

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2022

Une arrestation sans fondement, selon Seydi Gassama. Dans un tweet, le directeur exécutif d’Amnisty International/Sénégal sous-entend que «cette nouvelle interpellation n’est qu’une façon de nous faire oublier les accablants rapports publiés récemment».



«Cette nouvelle arrestation du journaliste #PapeAléNiang, que je soutiens, ne doit pas nous faire oublier le rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion des fonds dits force covid 19, des autres rapports de cette même Cour, de l’Ofnac, de l’Ige, etc, restés sans suite», a écrit Seydi Gassama.



Pour le défenseur des droits humains, le journaliste d’investigation et administrateur du site dakarmatin est innocent et doit être libéré immédiatement.



