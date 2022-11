Arrestation de Pape Alé Niang: ses téléphones seraient actifs, manipulés, mais... Selon l'un des conseils de Pape Alé Niang, via son site Dakar Matin, les téléphones du journaliste seraient manipulés ce dimanche, après son arrestation. A l'en croire, l'ex de Sud Fm avait pris ses dispositions depuis la France pour parer à toute éventualité.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022

"Hier Ndlr: ce dimanche 06 novembre 2022) très tard dans la nuit, les portables de Monsieur Pape Ale Niang, journaliste d’investigation, étaient très actifs", rapporte son propre site Dakar Matin, via son avocat.



"Aux amis qui étaient là dessus, leur informer juste que lors de son dernier passage en France, avec ses avocats et des associations de défense des droits de l’homme, Monsieur Niang a bien pris les devants.



Dites vous qu’à chaque fois que vous consulterez ces portables, nous le saurons.

Entre spécialistes, vous savez que nous savons, donc bon fouinage.



Free Pape Ale Niang

