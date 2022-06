Arrestation de rebelles du Mfdc à Dakar : Oumar Guèye confirme

Oumar Guèye, le ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement, a confirmé que des rebelles ont été arrêtés­ ­mercredi à Dakar, avant la manifestation organisée par Yewwi askan wi. C’est Le Quotidien qui avait donné l’information. «Y’a-t-il des rebelles arrêtés ? La réponse est oui. C’est la vérité. Nous devons faire très attention. Ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays ont déchanté. Le Président Macky Sall et son gouvernement prendront toutes les dispositions pour la ­sécurisation des personnes et des biens», a annoncé le ­­porte-parole du gouvernement.



Une annonce confirmée par le ministre des Finances et du budget en ces termes : «Tout est ­prioritaire. Mais il y a des points beaucoup plus prioritaires que les autres. Nous avons une dépense de ­sécurité prioritaire de 73 milliards Cfa», a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo. Une manière de prévenir les risques d’insurrection. «Que ceux qui le tentent ­déchantent très rapidement. Il faut se rendre compte ­qu’effectivement lors des dernières manifestations, il y a eu des rebelles qui ont été arrêtés. La Justice va faire son travail», a déclaré Oumar Guèye avec fermeté, informe LeQuotidien.