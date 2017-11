Arrestation du frère de Coumba Gawlo Seck : Mactar Seck, la face cachée du scandale

Placé sous mandat de dépôt, Makhtar Seck, le frère et manager de Coumba Gawlo Seck sera jugé ce jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, en même temps que ces deux complices présumés. Mais contrairement à ce qui a été dit, ils sont poursuivis pour des faits d’usurpation de visa.



En clair, renseigne Libération, des personnes ayant obtenu déjà le précieux sésame et qui sont en Italie, faisaient renvoyer leur document, une fois le visa expiré au Sénégal, pour permettre à d’autres personnes de se servir de leur document. C’est connu qu’après avoir obtenu un visa, d’habitude, il est plus facile d’en avoir un nouveau. Il se trouve que le mari de Fama Thioune, animatrice de la TFM est le cerveau de cette affaire. Il fournissait les visas en question alors que ces deux complices devraient bénéficier de la magouille.