Arrestation spectaculaire : Éric Mandala, milliardaire congolais avec des connexions à Dakar, arrêté en Espagne avec 200 kg de cocaïne

Une enquête internationale de longue haleine

La drogue, en provenance d’Équateur, était initialement destinée à transiter par le port d’Algéciras avant d’être acheminée vers le Maroc. L’enquête, menée conjointement par l’Udyco (Unité centrale des drogues et du crime organisé) espagnole et la DEA, a débuté dès août 2024 lorsque les autorités ont localisé le conteneur contenant la cargaison illégale.



Lors de son arrestation, Éric Mandala était accompagné d’une femme colombienne et portait sur lui plus de 50 000 dollars en espèces. Après sa première comparution, il a été placé en garde à vue puis écroué, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre le trafic international de drogue.



Des liens avec un train de vie luxueux

Éric Mandala est connu pour son style de vie ostentatoire. En 2020, il avait acquis un appartement somptueux de 221,85 m² au 84e étage de la tour Burj Khalifa à Dubaï pour un montant de 1,85 million d’euros. Selon les enquêteurs, cette propriété aurait été financée grâce à des fonds d’origine douteuse, renforçant les soupçons autour de ses activités illicites.



Une affaire qui bouleverse sa vie personnelle

L’affaire a également pris une tournure personnelle. En République Démocratique du Congo, des rumeurs indiquent que Maria, l’épouse d’Éric Mandala, envisagerait de divorcer suite à l’arrestation de son mari. Ces informations ajoutent une dimension dramatique à une affaire déjà marquée par son ampleur et ses implications internationales.



Un message fort contre le trafic de drogue

Cette arrestation illustre une fois de plus l’engagement des autorités internationales à lutter contre le trafic de drogue. Le cas d’Éric Mandala, un homme ayant utilisé sa position, ses ressources et ses connexions, notamment à Dakar, pour orchestrer des opérations illicites, met en lumière les défis liés au démantèlement des réseaux criminels à l’échelle mondiale.



