Arrestations jugées arbitraires de Adama Gaye et Moustapha Diakhaté : L'APR condamne exige des réformes urgentes Dans un communiqué relayé par le quotidien L’As, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la République (APR), parti de l'ancien président Macky Sall, a condamné avec fermeté les arrestations de deux personnalités, le journaliste Adama Gaye et Moustapha Diakhaté. Ces interpellations, qualifiées d’arbitraires et motivées par des "prétextes fallacieux", traduisent selon l’APR une dérive totalitaire des autorités actuelles.

Le SEN a également rappelé que le pouvoir en place, qui dispose d'une majorité populaire, devrait concentrer ses efforts sur les urgences sociales et économiques qui plongent les populations dans une profonde détresse.



« Les Sénégalais restent attachés à la démocratie, à la liberté d’opinion et feront face à toute tentative de dictature », souligne le communiqué, exigeant la libération immédiate et sans condition des deux hommes, qualifiés de "nouveaux otages politiques".



Contexte des poursuites



Adama Gaye, journaliste de renom, est en garde à vue depuis vendredi dernier. Il est accusé de diffusion de fausses nouvelles, une charge liée à ses propos tenus sur une chaîne de télévision concernant le décès de l’ex-ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Selon L'As son dossier, traité par la Division des Investigations Criminelles (DIC), est déjà bouclé, et il devrait être déféré devant le parquet ce lundi.



Par ailleurs, Moustapha Diakhaté, ancien directeur de cabinet de Macky Sall, est poursuivi pour insulte via un système informatique. Sa convocation par la Division spéciale de cybersécurité fait suite à ses commentaires télévisés sur les résultats des dernières élections législatives. Il devrait également comparaître devant le procureur ce jour.



En dénonçant ces arrestations, l’APR souligne les dangers d’une gouvernance perçue comme répressive et exhorte les autorités à recentrer leurs priorités sur les attentes du peuple.



