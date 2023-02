Arrêté à Mbacké : Serigne Assane Mbacké raconte le film de son arrestation

Face aux éléments du commissariat urbain de Mbacké, Serigne Assane Mbacké a reconnu qu’il était dans le cortège de Ousmane Sonko. « Nous sommes sortis du cortège de Ousmane Sonko à hauteur du quartier Héliport de Touba, pour venir directement à Mbacké.



Après quelques minutes de course, on m’avait informé que Ousmane Sonko était au niveau de l’ancien stade de Mbacké auprès des Baye Faal », a-t-il déclaré.



Mais en route vers Mbacké, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait entrer dans la ville. Pour cause, un dispositif sécuritaire avait été mis en place. Et, sur le chemin du retour à Touba, il est tombé sur une patrouille de sécurisation. Celles-ci l’ont arrêté et conduit au Commissariat.