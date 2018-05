Arrêté hier, le Capitaine Mamadou Dièye conduit au camp militaire de Bargny L’affaire du Capitaine Mamadou Dièye défraie la chronique ces derniers jours. Sa démission de l’armée sénégalaise et son message envers les Sénégalais l’ont conduit directement dans les filets de la Section de Recherches. Auditionné et puis libéré très tard dans la nuit, il a été conduit au camp militaire de Bargny.

Démissionnaire et en attente de la décision des autorités militaires, le Capitaine Mamadou Dièye a souligné avoir rendu le tablier « parce que dans cette armée où j’ai été, je n’ai trouvé ni mon éducation, ni ma conviction, ni même la formation que j’ai subie. Je serais lâche alors de suivre l’égoïsme d’un intérêt personnel au détriment de mes camarades qui eux aussi, méritent attention ».

A suivre nos confrères de Dakaractu, le Capitaine Mamadou Dièye est actuellement au camp militaire de Bargny. Sa situation, installant une gêne au sein de l’armée, est en train d’être traitée avec une attention particulière. A souligner que lors qu’il a été arrêté, il était sur le point de livrer une interview, des plus incendiaires.









