Première réunion du bureau politique de Pastef: Un congrès annoncé

"Chers compatriotes,

Chers militants et sympathisants,

Nous avons présidé la première réunion du Bureau politique du parti, après plus d’un an d’interruption indépendante de notre volonté.



Nous rendons grâce au Seigneur et remercions ardemment le peuple sénégalais, pour l’aboutissement, provisoire, de notre lutte, avec l’élection du frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la magistrature suprême de notre République.



Chers compatriotes, notre véritable lutte vient de démarrer: celle de la libération du peuple sénégalais, par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses.



PASTEF sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune. Tout ce que je peux vous promettre, c’est que NOUS RÉUSSIRONS, inch'Allah.



Chers militants, nous allons reprendre et relancer nos activités politiques par la réorganisation, la restructuration et la revitalisation du parti, avec, en ligne de mire, l’organisation de son premier Congrès dans quelques mois.



Sur un autre registre, le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, par le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux Africain et sous6régional. À cet effet, nous projetons une tournée, sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger.



Nous renforcerons également nos partenariats politiques avec le reste du monde par le réchauffement de relations existantes et l’exploration des nombreuses nouvelles sollicitations provenant de tous les continents. Sous ce chapitre, nous accueillerons à Dakar, du 14 au 18 mai 2024, une délégation des INSOUMIS français, composée d’élus et conduite par monsieur Jean Luc Mélenchon.



À tous nos morts, détenus et blessés,

À tous ceux qui ont souffert dans leur famille ou leur travail,

Pour tous les sacrifices consentis,

Au peuple Sénégalais,

À l’Afrique,

Nous vaincrons !"