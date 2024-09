Arrêté pour détention de drogue, l’élève mouille le lutteur Sa Cadior-2

Arrêté avec un stock de drogue dure (ecstasy), par les gendarmes de la Brigade de Keur Massar, Meïssa Thiam, élève en classe de 1ère, a été jugé hier au Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.



Le jeune Meïssa Thiam (25 ans), élève en classe de Première L2…» s’est présenté aux Juges du siège du Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le lycéen devait répondre des faits d’offre et cession de drogue, objet de sa poursuite.



Le prévenu Meïssa Thiam avait été cueilli, le 10 septembre dernier, par des gendarmes de la Brigade de Keur Massar, lesquels avaient infiltré un réseau de trafic intense d’ecstasy. Mis aux arrêts, il sera découvert par devers lui, un sachet renfermant un restant de stock de 14 pièces d’ecstasy.



Au cours de son audition par les gendarmes-enquêteurs, Meïssa Thiam craque et déballe. Il charge le lutteur Sa Cadior-2 à qui, il impute la paternité de la drogue saisie, rapporte L’OBS, repris par Senenews.



Cherchant à conforter ses aveux, le mis en cause dira avoir été approché par l’ancien espoir de la lutte qui lui a assigné une mission précise.



«Il m’a remis un colis à livrer à un individu à rencontrer devant une célèbre boutique du coin, spécialisée dans la vente de parfums, située à proximité du rond-point dit ‘’Station de Keur Massar’’. C’est une fois sur les lieux que j’ai été appréhendé par les gendarmes qui ont découvert dans la boîte à gants 14 pilules d’ecstasy», a-t-il confessé. Il sera déféré au parquet local pour offre et cession de drogue.



Aux Juges, il dira avoir remis aux gendarmes le numéro de téléphone du lutteur Sa Cadior-2. Les tentatives de joindre le lutteur sont restées vaines. Il précise que les gendarmes ont, par la suite, débarqué au domicile de Sa Cadior-2 qui n’y était pas.



Au cours de son réquisitoire, le Parquet a requis 2 ans de prison. A sa suite, le tribunal a condamné le prévenu Meïssa Thiam à 1 an ferme.