Arrêté pour vol de voiture, Serigne Moustapha Diouf se lave à grande eau et accuse son acolyte Assane Wade Poursuivi pour vol de camionnette, Serigne Moustapha a été arrêté tandis que son acolyte s’est fondu dans la nature. Ils avaient volé une camionnette que son propriétaire avait soigneusement garée dans un parking à Nord Foire. N’eût été la vigilance d’un proche du propriétaire, celui -ci n’allait pas retrouver son véhicule.

Ayant signalé la disparition de sa camionnette garée dans un parking à Nord Foire et qui lui servait de transporter des bagages, Abdourahmane Niang n’espérait pas la trouver de sitôt. Après des recherches intenses durant ce week-end, aucune trace de la voiture. C’est quelques temps après que la victime a été informée par une de ses connaissances, qu’elle a aperçu le véhicule au niveau des HLM 1.



Muni de cette information, M. Niang contacte le Commissariat des Hlm pour le mettre au parfum de cette affaire, en lui donnant le numéro de la plaque de la voiture. Sans tarder, les policiers se sont lancés à la recherche du présumé voleur, en avisant les agents de patrouille qui étaient préposés à la régulation de la circulation dans le quartier des HLM. C’est ainsi qu’ils ont aperçu le véhicule au niveau des HLM 1, non loin de l’endroit où le témoin l’avait vu.



Les policiers ont ainsi conduit la personne qui était au volant de la camionnette au commissariat des HLM. Identifié sous le nom de Serigne Moustapha Diouf, le mis en cause nie les faits, arguant qu’une de ses connaissances du nom de Assane Wade avait sollicité ses services pour qu’il lui ramène la camionnette à Yarakh. Ce dernier serait, selon le mis en cause, l’auteur des faits.



Malgré ses dénégations, il a été arrêté et déféré au parquet. Le soi-disant Assane Wade est activement recherché par la police.

