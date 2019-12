Arrêtés devant les grilles du Palais: Deuxième retour de parquet pour Guy Marius et Cie

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 17:51

Gardés à vue depuis leur manifestation devant les grilles du palais de la République, Guy Marius Sagna et ses camarades qui faisaient face au procureur de la République, ont bénéficié d’un deuxième retour de parquet.



Les activistes arrêtés vendredi dernier, paient ainsi leur opposition à la hausse des prix de l'électricité, effective depuis le 1er décembre dernier.

