Arrêtés le 2 février pour manifestation non autorisée : Les 3 mineurs de Pastef relaxés, les majeurs jugés demain, lundi Poursuivis pour participation à une manifestation non déclarée, les trois souteneurs du leader du parti Pastef ont été jugés, devant le Tribunal pour enfant. Ces derniers qui sont âgés de 16 ans et qui sont encore des mineurs, ont finalement été libérés, selon leur avocat, Me Cheikh Khoureychi Ba.

En revanche, souligne-t-il, les 12 autres, qui sont des majeurs aux yeux de la loi, n’ont pas été extraits par l’administration pénitentiaire. Ils seront jugés ce lundi 13 février 2023 au tribunal des flagrants délits de Dakar où ils devront répondre des faits de participation à une manifestation non déclarée.



Pour rappel, les mis en causes avaient été arrêtés devant le domicile du leader de Pastef, le 2 février dernier.

