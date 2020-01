Arriérés de loyer: Euro Meubles lourdement condamné

L'affaire numéro 3536/2019 qui opposait la société immobilière Sangone et l'entreprise Euro Meubles a été vidée le 2 janvier dernier par le tribunal du Commerce de Dakar. La présidente de l’audience, Hélène Sarr Camara a condamné Euro Meubles Sarl à payer à la partie civile la somme de 9.600.000 FCFA à titre d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation, outre celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Condamné également aux dépens, Euro Meubles a été assisté par Mes Bâ et Oumais. Quant à la société immobilière, elle s'était attachée les services de Me Adnan Yahya.