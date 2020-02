Arriérés de loyer: La société H Group Invest lourdement condamnée

Le tribunal de Commerce de Dakar a tranché le litige qui opposait le sieur Mamadou Diop à la société H Group Invest. Rendant sa décision jeudi dernier, la présidente de la chambre a condamné l'entreprise à payer à la partie civile, la somme de 13.777.300F FCFA à titre d’arriérés de loyers et celle de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Toutefois, M. Diop assisté par Me Soulèye Mbaye, a été débouté du surplus ses demandes. La société H Group Invest a été défendue par Me Adnan Yhahnan.