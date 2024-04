Arts martiaux : Ce que les Sénégalais ignorent du Président Bassirou Diomaye Faye

C’est une nouvelle facette du Président nouvellement élu que les Sénégalais viennent de découvrir. En effet, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pratiqué les arts martiaux, notamment le Viet Vo Doa dans les années 2003, 2004.



La révélation a été faite par son Sensei, Maitre Diop, qui a fait des témoignages sur le successeur de Macky Sall : « C’est un homme calme, posé, effacé, très discipliné et très sérieux quand il travaille. Ce n’est pas de la timidité, c’est plutôt une force intérieure » .



Le Vovinam Viet Vo Dao, comme la plupart des arts martiaux, se différencie des sport de combat, par sa philosophie de vie. L’objectif du Vovinam en particulier, est de former des « hommes vrais » , c’est-à-dire des hommes justes, clairvoyants et utiles pour la société.



Cependant, selon Me Diop, le Président de la République, par manque de temps, a commencé une autre discipline d’art martial intitulé Systema du DUC.



« D’ailleurs, trois mois avant son arrestation, Diomaye Faye s’est entraîné avec nous, dans cette salle. Je me rappelle, on travaillait sur la gestion de la peur », a révélé le Maître.



Senenews