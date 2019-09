Assainissement de la presse sénégalaise: L'État accélère le processus

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat est en train de finaliser les textes d'application du Code de la presse. Et sa priorité numéro un, demeure l'assainissement du secteur.



« Nous avons fini d'élaborer des cartes de presse numérisées avec beaucoup d'innovation. En ce sens, on envisage de rencontrer toute la presse les 7 et 8 décembre et les cartes seront délivrées par la Commission nationale de délivrance de la carte de presse », a promis le directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, dans le quotidien Walfadjri.

