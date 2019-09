Assainissement des Parcelles Assainies: Moussa Sy demande à l’Etat 30 milliards de FCfa Le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy demande à l’Etat 30 milliards de FCfa pour se débarrasser des eaux usées. D’après lui, il faut des moyens conséquents pour rendre le cadre de vie acceptable.

« Il faut 30 à 40 milliards de FCfa pour les Parcelles Assainies, pour changer le réseau d’assainissement. Le réseau date des années 90. Et, il n'y avait que des maisons à deux-pièces, pas de terrasses. Il n’y avait pas de R+1, R+2, R+3 ni R+4. Aujourd’hui, on voit que les Parcelles, ce sont presque 300 mille habitants. Donc, à l’horizon 2030, on sera presque 400 mille. Il nous faudra anticiper sur l’assainissement », a exposé le Maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy.



« Vous avez vu partout, c’est des eaux usées. C’est inadmissible. Nous avons la mer en face, et nous avons des problèmes pour évacuer l’eau vers la mer. La pluie de ces jours a causé beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui souffrent. Parce qu’ils ont des problèmes d’évacuation des eaux dans leurs maisons. Ce sont des risques de problème de santé publique. Et les chambres et les salons sont remplis », dénonce-t-il sur la Rfm.



Moussa Sy annonce qu’une réflexion a été engagée par anticipation avec l’Onas. « Nous avons participé à deux réunions. Et nous pensons que d’ici la fin de l’hivernage, l’Etat va accélérer cela. Et qu’il y aura un programme pour l’assainissement dans la capitale et particulièrement, aux Parcelles Assainies », fait-il savoir.

