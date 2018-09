Assane Diouf opéré du genou le 11 septembre

Assane Diouf ne respire pas la grande forme ces temps-ci. Il semble même que sa santé s’est détériorée, du fait d’un problème au genou. Selon nos informations, l’insulteur public numéro 1 doit se faire opérer du genou, le 11 septembre prochain. Assane Diouf aurait des soucis au niveau du genou depuis qu’il a eu cette violente altercation avec un garde pénitentiaire, en mai dernier. Simplement, dit-on, il voulait s’entretenir avec Cheikh Gadiaga.



Assane Diouf a été mis en isolement. Mais, il souffrait toujours de son genou. Et selon notre source, c’est la raison qui explique le retard de l’enrôlement de son dossier. Parce qu’on n’aimait pas qu’il se présente à l’audience en boitant. Du coup, le Parquet a préféré ne pas programmer son dossier. On se souvient que Me Ciré Cledor Ly avait écrit au Procureur pour dénoncer la violation des droits de son client et demander qu’on enrôle son dossier.



Les Echos