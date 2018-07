Assassinat d’Amy Collé Ba à Mboro : Les effroyables aveux du tueur, un saisonnier âgé de 20 ans

Vingt-quatre heures après la découverte du corps de la dame Amy Collé Bâ, le haut commandant de la Gendarmerie nationale a dépêché sur place une équipe de la Section de recherches de Dakar pour appuyer la brigade gendarmerie de Mboro. Et l’enquête avance à grand pas.



Selon Libération, un suspect a été arrêté mardi dernier et placé en garde-à-vue. Il a été identité sous le nom de Mouhamadou Sherif Baldé, ouvrier agricole âgé de 20 ans. Il a fait des aveux lors de son interrogatoire sous le régime de la garde-à-vue. Baldé a soutenu que c’est suite à une altercation, qu’il s’est emparé d’un pic pour donner plusieurs coups à Amy Collé Bâ avant de d’enterrer le corps.



Cette dernière âgée de 54 ans et mère de six enfants, a été retrouvée enterrée à moitié lundi dernier, soit trois jours après sa disparition, dans un verger appartenant à Cheikh Tidiane Ndoye. Le corps dans un état de putréfaction avancée, a été inhumé sur place.