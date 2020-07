Assassinat de Ndiaga Diouf : Le procès de Barthélémy Dias renvoyé au 7 octobre

D’après les informations du journal Les Echos, l'affaire Ndiaga Diouf, évoquée hier mercredi devant la Cour d'appel du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, a été renvoyée au 7 octobre prochain.



Le juge a pris cette décision, sur demande du parquet, pour la comparution de six (6) mis en cause qui n'ont pas été cités dans cette affaire. Le maire de Mermoz/Sacré-Coeur Barthélemy Dias et ses avocats ont fait faux bond à la Cour.