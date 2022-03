Assaut de l’armée : Salif Sadio s’y préparait et se serait allié à des proches de Yahya Jammeh Le chef rebelle savait pertinemment que la prise d’otage des 7 soldats et la mort de 4 autres, ne passeraient pas facilement. Alors, après avoir libéré les Diambars, il s’est préparé à des représailles de l’Armée. Entre recrutement de jeunes et récupération d’armes des hommes de Yahya Jammeh, Salif Sadio n'aurait pas été surpris par cette contre-attaque.

Après avoir conquis la base de Tampindour, la Grande muette s’attaque à la base de Karounor dans le nord Sindian, non loin du village gambien de Kanilai. Cette fois-ci, les Diambars n’ont pas opté pour un pilonnage mais « des combats au sol, pour récupérer l’une des deux bases qui restent à Salif Sadio dans cette zone », a-t-on appris.



Connu pour son expertise de combat au sol, l’armée sénégalaise avance à grand pas sur cette base importante du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc), même si les choses ne sont pas aisées pour les soldats puisque, des sources confient qu’il y a « une forte résistance des hommes de Salif Sadio ».



Et "Bés bi" a appris que le chef rebelle se serait bien préparé à cette opération de l’armée et aurait, à cet effet, « récupéré l’armement » des hommes de l’ancien président gambien, Yahya Jammeh et « enrôlé plusieurs jeunes pour renforcer son effectif ». D’autres sources sont formelles : « Salif Sadio a fait du recrutement après la libération des 7 otages militaires ».



Si l’armée réussit à mettre la main sur Karounor, il ne restera à Atika que la base de Kafoundeu. Mais pour l’instant, les hommes du colonel Cheikh Thierno Ndour ont les yeux rivés sur la base de Karounor, très stratégique pour le chef rebelle.













