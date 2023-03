Assaut international contre le régime de Macky : PASTEF Canada reçu par la députée fédérale canadienne, Mme Brenda Shanahan

Selon l’information partagée par Jotna Média, plusieurs sujets portant principalement sur la situation politique du Sénégal ont été abordés lors de cette entrevue de plus d’une heure.



Ainsi, la tentative d’une troisième candidature illégale du Président Macky Sall, les nombreuses arrestations arbitraires des militants du PASTEF ainsi que l’instrumentation de la justice dans l’unique objectif de liquider le leader de l’opposition sénégalaise, M. Ousmane Sonko, ont été fortement dénoncées devant la députée fédérale canadienne.



En plus des copies de la lettre du président Ousmane Sonko adressée à la communauté internationale, du Rapport du département d’État américain sur les droits de l’homme au Sénégal et de la lettre de procédures spéciales des Mandats du Rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d’association lui ont été remises.



Mme Shanahan s’est montrée très préoccupée par l’emprisonnement de Mouhamed Samba Djim plus connu sous le nom de Hannibal Djim.



Le bureau de Pastef Canada projette d’autres rencontres avec les autorités canadiennes provinciales et fédérales afin de poursuivre la campagne d’informations et de dénonciations des dérives dictatoriales du Président Macky Sall.