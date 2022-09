Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Assemblée et nouveau Gouvernement: Massogui Sylla se réjouit des choix de Macky et s’en prend à l’opposition Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022 à 01:34 | | 0 commentaire(s)| Massogui Sylla a réagi suite à l’installation de l’Assemblée nationale et la composition du nouveau Gouvernement. Le responsable apériste de Diourbel, après avoir salué les choix du Président Macky Sall, dont Amadou Mame Diop et Amadou Ba, n’a pas raté l’opposition.



Nous félicitons chaleureusement SEM MACKY SALL dont la clairvoyance a guidé ses choix lors de la composition de ce nouveau gouvernement.



Cette nouvelle équipe, taillée sur mesure nous rassure car elle est techniquement et politiquement solide. Elle est formée d’hommes et de femmes d’expériences comprenant les rouages et les exigences de l’administration ainsi que des jeunes cadres issus de la bonne école, militants engagés et courageux, responsables généreux et sympathiques, des leaders nés.



Cette confiance de SEM MACKY SALL aux jeunes pour la plupart, produits de l’école publique sénégalaise et du Sénégal des profondeurs comme lui, est le témoin de son amour et de sa foi en la jeunesse, de sa vision de l’équité territoriale, mais aussi de son caractère décomplexé face l’enseignement d’outre-mer. Et cela nous honore tous, car c’est la première fois que nous voyons autant de jeunes promus dans l’institution exécutive de l’Etat. La grandeur et l’immensité de la charge n’ébranlent en rien notre foi en cette équipe choc.





Et c’est le moment pour nous jeunes responsables et militants de la première heure de l’APR, de réconforter SEM MACKY SALL dans son choix porté sur M. Amadou Ba comme premier ministre ayant la lourde charge de conduire ce nouveau gouvernement de combat.



Oui! Un combat contre la vie chère, pour la formation et l’insertion des jeunes, pour la poursuite des chantiers de du PSE, pour l’accélération des programmes de financement et d’autonomisation des jeunes et des femmes, mais aussi et surtout un combat pour donner la bonne information aux sénégalaises et sénégalais face aux manipulations multiformes via différents canaux qui polluent l’atmosphère entre autres missions.



M. AMADOU BA que nous avons pratiqué, d’abord en tant que militant, mais ensuite en tant jeune cadre évoluant sous ses ordres au ministère des finances et du budget est le profil idéal pour manager une telle équipe de jeunes combattants qui doit rendre le quotidien du sénégalais plus heureux. Il a l’expérience qu’il faut, l’engagement, le respect, la fidélité et la loyauté envers SEM MACKY SALL ainsi qu’à tous ses camarades de parti. Il est aussi généreux et très proche des populations. Ainsi à travers sa personne que nous félicitons, tous les membres du nouveau gouvernement, dont nous connaissons individuellement les qualités et l’engagement militant dans leurs efforts quotidiens pour la traduction de la vision de SEM MACKY SALL pour un Sénégal plus prospère.





L’adage dit: « charité bien ordonnée, commence chez soi », une manière pour nous de vous dire ô combien ma joie fût grande, pour le « baol-baol et diourbélois » que je suis, quand j’ai entendu le nom de Mme Fatou Diané, nommée ministre de la Femme, de la Famille et de la protection des Enfants.



Pour nous militants et responsables politiques investis à Diourbel, cette nomination ne saurait être une surprise, car elle est la consécration d’un militantisme affirmé et assumé, d’un investissement assidu sur le terrain, d’une humilité légendaire, d’une générosité et d’un sens de partage qui n’épargne aucun diourbélois. Nous la félicitons et nous lui témoignons toute notre disponibilité à l’accompagner et à l’aider dans cette exaltante mission qui sonne comme une énième marque de confiance du président Macky Sall à l’endroit des cadres de Diourbel. Les attentes des diourbélois sont nombreuses, mais unis et solidaires, nous viendrons à bout de leurs doléance pour mais aussi et surtout pour façonner le visage de Diourbel afin qu’elle retrouve la place qui est sien dans le concert des villes émergents.





Nous remercions SEM MACKY SALL pour cette honneur, et nous sommes fiers de lui et nous assumons pleinement tous ses choix à Diourbel et ailleurs. Nous n’avons aucun choix ni aucune analyse à faire sur les directives de SEM MACKY SALL. Nous écoutons, nous entendons et nous exécutons.



Je ne terminerai pas mon propos sans fustiger le comportement éhonté des « doupoutés » du groupe parlement YEWI ASKAN WI. Nous avons assisté au comble de l’indiscipline à l’hémicycle lors de l’installation bureau de l’assemblée. Nous disons à ces « petits doupoutés » de YEWI ASKAN WI ainsi qu’à leurs commanditaires que la violence physique et/ou verbale est l’arme des fables d’esprit et des ignares.

C’est pourquoi nous saluons la détermination de la présidente de séance et des députés de la majorité qui ont fait preuve de sérénité, mais surtout de courage en appelant la gendarmerie nationale qui a intervenu pour remettre dans les cages ces « fous-farceurs » errant, manipulés depuis la télécommande du plus grand menteur de l’histoire politique du Sénégal « SONKOLAIT KOR ADJI » dont l’obsession pour la chaise du président MACKY SALL le rend fou et prêt à bruler ce pays pour s’en emparer au grand bonheur des lobbies qui le financent par de l’argent sale. Sa folie et ses accointances avec les lobbies sont d’autant plus manifestes par son entreprise de désacralisation de toutes les institutions de la république (le gouvernement, l’assemblée nationale, la justice, l’armée) en plus de l’administration, la police, les tarikhas, la presse.





Maintenant, en s’attaquant aux patrons de presse; ces dignes fils du Sénégal comme Youssou NDOUR, ce Baobab respecté et honoré partout dans le monde, qui par leurs imaginations, leurs sacrifices, leurs sens du devoir et du patriotisme ont investi au Sénégal, des milliards gagnés à la sueur de leurs fronts pour asseoir la souveraineté du Sénégal en matière d’information. « Oussou bébé ADJI » et cet énergumène de « Barthélémy » sont fous et inconscients. Ils ne savent pas qu’en essayant de détruire les groupes de presse par le mensonge et la manipulation, ils mettent directement en péril les vies de milliers de pères et mères de familles sénégalais condamnant ainsi une grande partie de la population sénégalaise à la misère.



C’est pourquoi, nous rassurons SEM MACKY SALL et son gouvernement sur notre ferme détermination à nous battre à leurs côté pour la satisfaction de la demande sociale et pour l’amélioration du quotidien des sénégalais, mais aussi et surtout contre cette bande de manipulateurs et de calomniateurs autour de « SONKOLAIT KOR ADJI and Boys » dangereux et nuisibles à la paix et à la stabilité du Sénégal. Nous ne laisserons jamais passer cette dictature et cette pensée unique qu’ils veulent imposer dans ce pays. Parce que quand nous nous battions jusque devant les grilles de l’assemblée nationale contre la loi ¼ bloquant que le président Abdoulaye Wade voulait nous imposer en 2011, il était lui et ses acolytes « manipulateurs » dans leurs bureaux climatisés aux impôts encaissant des pourboires et des pots de vins.

VIVE LE SENEGAL

VIVE SEM MACKY SALL

VIVE BENNO BOKK YAAKAAR

VIVE LE PLAN SENEGAL EMERGENT



#MackySall #MassoguiSylla #OusmaneSonko



