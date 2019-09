Assemblée générale de l’Onu : Macky Sall à New York dimanche, l’opposition sur pied de guerre

Le président de la République Macky Sall est attendu dimanche prochain à New-York (Etats Unis).Selon le quotidien L'As qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mercredi, il prendra part à l'Assemblée générale des Nations Unies où il prononcera son discours le 24 septembre. Mais, le voyage du chef de l'État au pays de l'Oncle Sam ne sera pas de tout repos. L'opposition sénégalaise, qui l'attend sur place de pied ferme, lui promet l'enfer devant le siège des Nations Unies. La diaspora va manifester pour la libération de Khalifa Sall et la transparence de la gestion du pétrole et du gaz

