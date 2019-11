Assemblée nationale: Aïssata Tall Sall a cédé son siège à Marième Soda Ndiaye

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

Nommée Envoyée spéciale du président de la République, Me Aïssata Tall Sall a démissionné de son poste de député. L’information a été rapportée par le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, à l’ouverture ce matin de la séance plénière sur le projet de Loi de finances 2020.



« Chers collègues, j’ai reçu la lettre de démission de Me Aïssata Tall Sall à la suite de sa nomination comme Envoyée spéciale de Monsieur le président de la République (…) Conformément au dernier alinéa du règlement intérieur, elle sera remplacée par Marième Soda Ndiaye », a-t-il dit, ajoutant que Mme Ndiaye étant hors du Sénégal, sera « installée ultérieurement ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos