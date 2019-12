Assemblée nationale - Aly Ngouille Ndiaye: "Je n'ai pas le pouvoir d'annuler l'arrêté Ousmane Ngom"

L'arrestation de Guy Marius Sagna et Cie a été au cœur des débats ce dimanche à l'Assemblée nationale. Face à certains députés qui demandaient l'annulation de l'arrêté Ousmane Ngom, qui interdit les manifestations en centre-ville, le ministre de l'Intérieur leur a répondu.



" Je n'ai pas le pouvoir d'annuler l'arrêté Ousmane Ngom (…) Ce qui est important, c'est quand il y a une déclaration de marche, on l'accepte ou au cas échéant, on ne l'accepte pas. Et on vous dit pourquoi on ne l'accepte pas. C'est cela qui est important ", a-t-il déclaré.