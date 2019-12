Assemblée nationale : Déthié Fall dénonce le vote sans débat du Ministère des finances

Le budget du Ministre des Finances et du budget a été voté sans débat. Cette validation n’a pas plu au député de Rewmi Déthié Fall. Puisque, d’après le parlementaire, certains sénégalais auraient voulus des interpellations sur des questions d’actualités. Mais, des députés de la majorité, suite à une proposition émise par le député Ngagne Diop, ont voté le budget sans débat.



Déthié Fall considère que c’est scandaleux et extrêmement ahurissant, ce qui se passe à l’Assemblée nationale. « On est très indigné de voir pour la première fois dans ce pays, finir un marathon budgétaire, un moment important où on parle des problèmes des Sénégalais et des projets qui doivent être déroulés l’année à venir et qu’un député se lève pour demander un vote sans débat et que le président de l’Assemblée, Moustapha Niasse mette cette proposition aux voix », a déploré Déthié Fall



Ainsi, le vice-président de Rewmi, très remonté, a demandé au président de la République de mettre de l’ordre à son retour : « Nous demandons au président de la République Macky Sall, à son retour, de mettre fin à cette pagaille au sommet de l’Etat et cette pagaille qu’on a sentie, aujourd’hui à l’Assemblée nationale. On ne peut pas finir un marathon budgétaire et demander aux représentants du peuple de procéder à un vote sans débat. Et même, certains qui sont dans la majorité se sont levés pour faire une proposition contraire. Moustapha Niasse ne devrait pas suivre les députés dans cette dynamique de museler les représentants du peuple », regrette-t-il.



