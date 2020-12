Assemblée nationale : Le ministère de l’Intérieur doté de prés de 130 milliards

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 16:01

Le budget du ministère de l’Intérieur a été voté ce jeudi à huis clos à cause du coronavirus. Selon le rapport de la commission des finances de l’Assemblée reçu à leral, le projet de budget 2021 du ministère de l’Intérieur est arrêté à près de 130 milliards Fcfa en crédits de paiement.

Le document mentionne que les autorisations d’engagement prévues pour ce ministère s’élèvent à 337, 6 milliards. Le ministre de l’Intérieur a évoqué l’importance durant l’exercice budgétaire 2021 de réadapter le contenu de la formation pour une meilleure prise en charge du nouveau contexte sécuritaire, notamment en matière de terrorisme, de trafic de drogues et d’armes, de criminalité financière et de blanchiment de capitaux.



Dans ce registre, il a annoncé que son département faisant suite aux instructions du chef de l’Etat, avait pris des initiatives en vue d’assurer l’insertion de la totalité des agents de la première génération des Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP), actuellement au nombre de 6191 agents.



S’agissant de l’administration territoriale, M.Diome indique que l’accent sera mis sur le renforcement de moyens humains et matériels, avec notamment l’amélioration du cadre juridique, la construction et la réhabilitation du patrimoine bâti de l’administration qui date, pour la plupart, de l’époque coloniale.



Il s’est par ailleurs engagé à œuvrer pour l’’installation à partir de 2021 d’une compagnie d’incendie et de secours dédiée aux autoroutes, répondant ainsi favorablement à une demande formulée par des députés.



Selon lui, des rencontres seront prochainement tenues avec l’AGEROUTE, pour les autoroutes du Sénégal, et la SECAA, pour l’autoroute de l’avenir, afin de définir les modalités pratiques de mise en place de cette compagnie.





