Assemblée nationale: Le ministre Samba Sy conscientise les députés sur leurs responsabilités

Profitant de la clôture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, hier, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions n’a pas manqué de faire la leçon aux députés. Samba Sy a expliqué que la conjoncture mondiale impose à notre pays de conjuguer une baisse des recettes et l’accroissement des charges. Le pays fait face à un relâchement fiscal, une subvention des prix, une exonération des tarifs douaniers, une amélioration des salaires et un appui divers aux populations, renseigne LeTémoin.



Le contexte actuel que traverse notre pays est ainsi défini par le ministre Samba Sy qui affirme qu’il faudra arbitrer, sélectionner, choisir, renoncer et prioriser pour mieux répondre aux préoccupations des populations. Selon le patron du PIT, ces problématiques ne seront pas simplement l’apanage du gouvernement, mais aussi de la représentation nationale. Aussi, des discussions optimales devront se faire en commissions et ensuite en plénière. Il s’agit de voir ensemble comment optimiser la dépense publique, faire du mieux possible face aux exigences du quotidien. «Les intérêts du compatriote demandent beaucoup d’exigence sur nous, de l’énergie dans la compréhension des dossiers pour faire de mieux au service du peuple», dira-t-il. «Le gouvernement va jouer sa partition avec la responsabilité qui lui incombe et compte sur l’Assemblée pour trouver les solutions aux préoccupations des Sénégalais» a conclu le ministre.