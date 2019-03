Assemblée nationale : Madické Niang dépose sa lettre de démission aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 07:59

Alors que la procédure pour la déchéance de son mandat de député venait d’être enclenchée par le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie », Me Madické Niang a décidé lui-même de lâcher ce mandat. Sauf revirement de dernière minute, il quitte définitivement l’Assemblée nationale, ce jeudi. Sa lettre de démission sera déposée ce matin, selon L’Observateur sur la table du Président Moustapha Niasse. Dans la correspondance dont le journal s’est fait écho, l’ex-responsable du Pds en profité pour exprimer « tout le plaisir collaboré personnellement avec les membres du Bureau ainsi que tous les anciens collègues dans le cadre de (sa) mission ».

