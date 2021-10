Assemblée nationale: Pas de changements majeurs, Boubacar Biaye et Mamadou Sall sur place...

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

Mouillé dans l'affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques, le député Boubacar Biaye est présent à l’Assemblée nationale tout comme son collègue Mamadou Sall,



D'aprés "Libération" online, le vote pour la formation du bureau a débuté. Aymérou Gningue et Adji Mergane Kanouté ont été réélus président et vice-présidente du groupe Bby.



Abdou Mbow et Cheikh Tidiane Gadio occupent toujours les mêmes postes. Au niveau de l’opposition, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly est aussi maintenu à son poste de président du groupe "Liberté et Démocratie". En clair, il n'y a pas eu de changements majeurs à la tête du bureau de l'hémicycle.

