Assemblée nationale : Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly refuse la hausse du budget de certaines institutions

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie n’est pas en phase avec la hausse des budgets de certaines institutions comme le Conseil économique, social et environnemental et le Haut conseil des collectivités territoriales.



Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly pense que le pays est en train de traverser une crise, liée à l’émigration clandestine, à la rareté des ressources halieutiques, au chômage entre autres.



«Le débat doit être suspendu et c’est inadmissible de voter le projet de loi. Parce qu’il n’apportera aucun changement sur les conditions difficiles, auxquelles sont confrontées les populations», conteste le député de l’opposition lors de l’ouverture du marathon budgétaire, ce jeudi à l’Assemblée nationale.



