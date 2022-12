Assemblée nationale: Victorine Ndèye défend son ministère La ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye a rassuré ce week-end, les députés que les programmes de son département seront mis en œuvre sous le prisme de l’équité, c’est-à-dire sans aucune considération partisane ou autres. Sur l’assimilation de son département à une Direction générale, la Ministre dit ne pas être de cet avis.

« Ce ministère pour le compte de la Microfinance polarise un secteur qui compte environ 4 millions de clients, soit près de 10 fois la clientèle des institutions bancaires du pays», se défend Victorine Anquediche Ndeye.

De plus, dit-elle, «le secteur de la microfinance octroie près de 50 milliards de crédits par mois et offre l’accès à des services financiers aux populations à l’échelle nationale».



Poursuivant, la ministre indique qu’à travers l’économie sociale et solidaire, selon la situation de référence de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le secteur compte 69 884 emplois permanents, 85 199 contrats à durée déterminée et 458 385 bénévoles ou membres mutualistes, démontrant ainsi la dimension transversale et l’importance de son département ministériel.



Dans la même dynamique, la Ministre a rappelé que les organisations de l’économie sociale et solidaire, toujours selon la situation de référence de l’Ansd, ont contribué à hauteur de 255,1 milliards de F Cfa en 2019, soit 1, 9 % du PIB.



