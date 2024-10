Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale : Le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou de la BCEAO, expose la perspective africaine à la 17ᵉ rencontre du Forum des Marchés Émergents

Le Forum des marchés émergents est une initiative à but non lucratif qui réunit des responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprise de haut rang du monde entier pour dialoguer sur les principales questions économiques, financières et sociales auxquelles sont confrontés les pays émergents.



Au cours de la session sur l'état de l'économie mondiale, M. Indermit GILL, Economiste en chef du groupe de la Banque Mondiale et Premier Vice-Président pour l'économie du développement, a présenté les principales conclusions du nouveau rapport de la Banque Mondiale sur les perspectives du développement mondial, produit par un groupe d'économistes sous sa direction.



Suite à la présentation de M. GILL, qui a dépeint un tableau mitigé de la situation économique mondiale, les différents membres du panel ont exposé leur point de vue en se concentrant sur une partie du globe. M. Bambang BRODJONEGORO, Président du Conseil des Commissaires, Bukalapak et PT Telkom a présenté la perspective asiatique. M. Jean Daniel GERBER, Président du Conseil d'Administration, Fonds Suisse d'Investissement dans les Marchés Emergents (SIFEM) a présenté la perspective européenne et M. Angel GURRIA, ancien Secrétaire Général de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a passé en revue l'état de l'économie mondiale.



Présentant la perspective africaine, le Gouverneur BROU a évoqué les nombreux défis auxquels font face les pays du continent, notamment :

l’endettement croissant de la plupart des pays africains

La dette extérieure publique et garantie par l’Etat a plus que quadruplé en Afrique subsaharienne, passant de 108 milliards d’USD en 2006 à 462 milliards d’USD en 2022. Cette dynamique s’est traduite par une augmentation des risques de surendettement au niveau de plusieurs pays du continent.

le changement climatique

Entre 1980 et 2022, les événements liés aux conditions climatiques ont affecté plus de 80 millions de personnes dans l’UEMOA. Compte tenu de la forte dépendance des économies africaines à l'égard de l'agriculture et des ressources naturelles, le changement climatique a un impact sur la croissance économique, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, ainsi que sur l'employabilité et la santé des populations.

la fragilisation de la situation sociopolitique et sécuritaire

Cette situation affecte le bon fonctionnement de l’activité économique et entraîne une augmentation des dépenses publiques, notamment pour protéger les populations, les infrastructures socio-économiques, et pour gérer les crises humanitaires. Entre 2019 et 2023, les dépenses militaires ont augmenté de 57,3% pour atteindre 3,5 milliards USD en 2023.

l’emploi des jeunes

Le continent compte actuellement 1,5 milliard d'habitants et devrait atteindre 2,5 milliards de personnes d'ici 2050. Avec une population majoritairement jeune, les pays de la région sont de plus en plus confrontés au défi démographique, de développement du capital humain et de l'employabilité de la population active.



Au regard de l'ampleur des défis et des risques auxquels sont actuellement confrontées les économies des marchés émergents, le Gouverneur BROU a souligné la nécessité de mener une action coordonnée tant au plan international que régional, et d'adapter les instruments financiers aux besoins.