Assises de l’UIPF : Les piques de Macky Sall à Ahmed Aïdara et la revue de presse A l’ouverture des Assises de l’Union internationale de la presse francophone (Upf), mardi, au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le chef de l’Etat s’est aussi exprimé sur la liberté et l’impartialité inhérentes à l’exercice du métier. Il a dénoncé, en passant, « la théâtralisation de la revue de presse ».

Mercredi 10 Janvier 2024

A ce propos, il avance : « Des questions se posent également quant à la pratique de votre métier par des blogueurs et autres activistes qui, pour autant, ne s’encombrent pas des normes qui encadrent la profession. En tout état de cause, nous avons tous intérêt à la préservation du journalisme au sens noble du métier, celui de la sacralité des faits et du progrès des sociétés humaines ».



Le Président Sall a dans ce sens, dénoncé la théâtralisation de la revue de presse. « Certains ont même réussi à se faire élire pour cette théâtralisation. Je ne vais pas citer des noms parce que j’y ai des amis », a-t-il relevé.



Une allusion au journaliste Ahmed Aïdara élu maire de la Ville de Guédiawaye en 2022, qui certainement, ne manquera pas de réagir...















