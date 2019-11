Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Association de malfaiteurs: Découvrez le plan diabolique du gang de la fille d'Alioune Mbaye Nder Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 13:08 | | 0 commentaire(s)| La fille du chanteur Alioune Mbaye Nder et ses acolytes étaient inconsolables à l’énoncé de la décision du Juge de les envoyer en prison hier. Ce, pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’armes. C’est ce que renseigne L’Observateur.



Selon les premiers éléments de l'enquête, Adja et ses «amis» ont bien mûri leur plan pour piéger le commerçant. Ce, afin de pouvoir le dépouiller de ses biens. Et dans la mise à exécution dudit plan, Adja Mbaye, qui feignait d’être malade, s’est fait transporter à l’hôpital Principal par ledit commerçant.



Ce dernier tombera dans le guet-apens. Les malfrats lui ont asséné un coup de couteau à l’épaule gauche, avant de lui arracher sa sacoche contenant 16 téléphones portables d’une valeur de 4 millions de francs.







