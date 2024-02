Association de malfaiteurs, escroquerie et charlatanisme : Un tradipraticien et un enseignant, dans la nasse de la Dic Les hommes du commissaire de police principal, chef de la Division des investigations criminelles, Adramé Sarr, ont interpellé avant de déférer devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, pour association de malfaiteurs, escroquerie et charlatanisme, les nommés M. Diallo, tradipraticien de métier et l’enseignant A. Sylla. "EnQuête"

Selon nos informations, la Dic a été saisie par N. Sow. Il a porté plainte contre les nommés M. Diallo alias “Mara Baldé” et A. Sylla ,pour des faits qualifiés de charlatanisme et escroquerie portant sur un préjudice de seize millions de francs Cfa. D’après nos interlocuteurs, dans le courant du mois de décembre 2023, le plaignant a sollicité les services du mis en cause qui s'est déclaré tradipraticien, en vue de se débarrasser de ses maux de ventre récurrents.



À cet effet, Mara Baldé a profité de la situation de désespoir du plaignant pour le gruger, d’après le plaignant, de la somme de seize millions de francs CFA et ce, après avoir formulé des prières pour lui et lui avoir remis des potions mystiques



Entendu par les enquêteurs de la Dic, N. Sow a déclaré qu'il a fait la connaissance du tradipraticien, par l'entremise d'un autre marabout du nom d’A. Samad, qu'il a rencontré lors d’un séjour en Espagne. Lorsqu'il lui a fait part de ses maux de ventre qu'il ne parvenait pas à guérir depuis plusieurs années, ce dernier lui a recommandé les services du mis en cause, qu'il aurait connu à travers ses publicités positives sur la médecine traditionnelle.



Sur ces entrefaites, a-t-il ajouté, il a profité de ses vacances au Sénégal pour se rendre au domicile du nommé M. Diallo alias “Mara Baldé” à Petit Mbao. Il lui a fait croire que sa maladie était l'œuvre de personnes malintentionnées, qui lui auraient jeté de mauvais sorts.



Dans ce cadre, le mis en cause a formulé des prières et lui a remis des potions magiques conditionnées dans des bouteilles communément appelées “safara”, ainsi que des poudres qu'il devait appliquer quotidiennement sur son corps. “ Obnubilé par les bains mystiques reçus, le tradipraticien a commencé à me gruger de somme s d'argentallant jusqu'à seize millions de francs Cfa ”, a-t-il précisé.



Après plusieurs jours de filature, les enquêteurs sont parvenus à localiser et à mettre la main sur le suspect et son colocataire A. Sylla.



Les résultats de la perquisition qui ont enfoncé le suspect principal



Une perquisition dans leur chambre, d’après nos sources, a permis la découverte d'une caisse en carton conçu avec un faux fond, dans lequel ont été dissimulées vingt liasses de papiers assimilables à des billets de banque, dont deux billets de 10 000 FCfa mis en avant et devant servir d'appât aux clients.



La poursuite des opérations a également permis de trouver dans un livre, la copie d'un reçu de versement de 11 800 000 FCfa faite dans le compte du nommé M. Diallo, logé dans une banque de la place ainsi que sa carte Gab.



Face aux enquêteurs, le nommé M. Diallo alias “Mara Baldé”, s'est présenté comme un tradipraticien. Et depuis près de trois ans, il formule des prières pour des personnes malades ou en quête de prospérité.



“ J’ai connu le plaignant dans le courant du mois de décembre 2023, par l'entremise d'un marabout dénommé A. Samad, en vue de l'aider à guérir des maux de ventre dont il souffrait. J’ai remis à N. Sow des bouteilles contenant des remèdes à base de sirop qu'il a achetées. En contrepartie, je lui ai demandé la somme de 150 000 FCfa.



Concernant les 16 000 000 FCfa soutirés au plaignant, je ne suis qu'un pion dans cette affaire, car c'est le nommé A. Samad qui a tout orchestré. Ce dernier m'a convaincu de faire croire au plaignant qu'il était capable de lui multiplier de l'argent grâce à ses djinns. C'est grâce à ses manœuvres que mon acolyte a réussi à soutirer au plaignant ladite somme et m’a confié par la suite la somme de 11 800 000 FCfa que j’ai gardée dans mon compte bancaire, que je m’engage à restituer ”, a-t-il promis lors de son audition.



Il a complètement déchargé son colocataire A. Sylla, dont le téléphone a servi à encaisser diverses sommes via le réseau de transfert d'argent Wave. Et quant à la caisse en carton contenant les vingt liasses de papiers assimilables à des billets de banque, il a expliqué pour se dédouaner qu'elle appartient au nommé A. Samad.



