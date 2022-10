Associations de malfaiteurs et vol en réunion: Les voleurs de moutons de Boy Kaïré encourent 20 ans de travaux forcés

Le 19 août 2020, Meissa Diaw alias Boy Kaïré avait saisi la sûreté urbaine de Dakar pour vol de bétail. Le plaignant soutenait que des malfaiteurs s’étaient introduits chez lui et avaient emporté ses 5 moutons de race Laadum. A en croire toujours l’ancien lutteur, les voleurs étaient armés. Il ajoutait qu’il n’était pas en mesure de les identifier parce qu’ils étaient encagoulés. L’enquête ouverte par les limiers a débouché sur l’arrestation de Mor Guèye, Mada Sow, Abdoulaye Ka et Mouhamed Sow, détaille L'As.



Attraits hier à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs et vol en réunion, les accusés ont, à l’exception de Mor Guèye, contesté les faits qui leur sont reprochés. «Le 10 août 2020, Mada Sow m’a appelé dans sa chambre pour me dire qu’ils avaient repéré des moutons de race Laadum à Keur Ndiaye Lo et qu’ils avaient besoin de renfort. Le 18 août 2020, ils m’ont contacté à 3 heures du matin et je les ai rejoints chez Boy Kaïré. Je les ai trouvés avec des armes à feu. C’est Mada qui dirigeait l’opération», avait soutenu Mor Guèye à l’enquête préliminaire.



Par contre, ses co-accusés ont encore versé dans la dénégation. Revenant sur les faits, Boy Kaïré a déclaré : «J’ai entendu des bruits sur la terrasse et je suis monté pour m’enquérir de la situation. C’est ainsi que j’ai constaté que les voleurs détenaient des pistolets et qu’ils étaient au nombre de 7. J’ai demandé à mes enfants de les laisser emporter les moutons. Trois personnes ont tiré des coups de feu en l’air. J’ai investi toute ma fortune sur ces moutons. Après les investigations de la gendarmerie, Mor Guèye a été arrêté.



Il a présenté ses excuses avant de balancer ses complices». Son avocat a réclamé 20 millions pour la réparation du préjudice. Appelé à faire sa réquisition, le procureur a requis 20 ans de travaux forcés contre Mor Guèye et la relaxe au profit de ses acolytes. Un réquisitoire qui n’agrée pas la défense qui a plaidé la relaxe pure et simple.Délibéré au 15 novembre prochain.