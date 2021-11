Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Assoiffé de pouvoir et de richesse: Adama Faye accélère la cadence pour ses rêveries solitaires Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Adama Faye, petit frère de la Première Dame, méconnu des Sénégalais avant 2014, gère mal sa posture d’arriviste. Engagé en politique dans une localité non acquise à sa cause, l’homme avec une démarche lugubre, fait du chantage son cheval de bataille. Il use de pratiques peu orthodoxes, s’acharne et s’attaque aux décisions et à la volonté politique de son beau-frère de président de la République.

Adama Faye, petit frère de Marième Faye Sall, très prolixe ces derniers temps, s’illustre avec des actes malveillants dans l’optique de ternir l’image de son beau-frère, Macky Sall. Il cherche vaille que vaille à s’imposer un destin, pour des raisons sournoises et complexes. Sans mérite aucun, outre d’être le petit frère de la première Dame, l’arriviste s’est enrichi de manière « douteuse ». Il devient du coup, insupportable.



Assoiffé de pouvoir et de richesse, Adama Faye, apparemment très pressé, accélère la cadence pour satisfaire ses rêveries solitaires. C’est d’ailleurs, l’une des raisons de sa décision de lancer une coalition politique pour la conquête de la Mairie de Grand-Yoff. Après avoir déposé une caution de 30 millions FCfa à la CDC, pour les communales et les départementales, Adama Faye appelle à une dissidence volontaire. Son égoisme et sa carence intellectuelle l’éloigne, dit-on, de la réalité politique sénégalaise.



Le beau-frère du Président, regrette-t-on, joue à faire montre de courage politique. Accablant Macky Sall, il l’accuse d’orchestrer un plan de trahison de dernière minute, pour décevoir l’espoir et l’attente de certains leaders, membres de son parti ou de sa coalition.



Suite à l'invalidation des listes de sa coalition « Defar Sa Gox » sur la base de ressemblance de couleurs avec celles de la coalition « Benno Bokk Yakaar », Adama Faye devient plus acerbe avec des diatribes violents. Il injece son venin à travers une lettre très salée, destinée au Chef de l’Etat. Usant d’expressions à équivoque, il égratigne la gestion de Macky Sall.



Ainsi, l’insignfiant Adama Faye faiant dans la menace, s’est permis de promettre au Président Sall une bataille épique, fatale et sans concession aucune. La séparation momentanée ou définitive, ainsi que le divorce, relève-t-il, sont hélas des réalités dans cette vie.



Seulement, les Sénégalais sont intrigués par l’arrogance d’Adama Faye qui, dans ses oeuvres de chantage, n’était rien du tout dans ce pays avant 2014. Aujourd’hui, il « détient » des entreprises qui sont dans tous les domaines et dans toutes les affaires. Ce gonflé des temps modernes gagnait de manière fortuite, des marchés d’Eat..



Mais, l'arrogant Adama Faye qui gagnait facilement de l'argent cache mal ses émotions et ses soucis financières. D'après certaines indiscrétions, il utilisait son nom de famille pour avoir beaucoup de privilèges auprès des complexés. Depuis qu'il a été découvert, il peine à réussir ses tentatives de décrocher des marchés et des faveurs. Les services des domaines, ceux des Finances et même, le Ministère de l'hydraulique où il gagné beaucoup de marchés l'ont totalement, fermé leurs portes. N'ayant plus de rentrées comme avant, le frustré cherche à prendre l'aile dure pour un retour des facilités étatiques. Peine perdue...



Et pourtant, le beau-frère du Président Sall, trop gâté, était à date récente, au coeur d’une affaire de détournement d’objectif et d’accaparement de terrains de milliers de m2, devant abriter un projet de l’Office national de l’Assainissement (Onas) dans la zone de Patte d’Oie. Là, il s’agissait de lui et de son grand frère, Ministre de l’Assainissement à l’époque. Les frères de la première Dame avaient mis la main sur une grande partie des terrains qu’occupaient les agriculteurs déguerpis qui évoluaient dans le maraîchage de légumes et autres plantes, fleurs, etc.



Adama Faye et Mansour Faye, accuse-t-on, ont utilisé de subterfuges très astucieux, pour disposer de ces terrains. Aujourd’hui, ils bénéficient de bails et se partagent les terrains avec de « gros bonnets» de la République et des affairistes. Ce même Adama Faye est cité dans une autre affaire foncière dans la zone d’Ouest Foire, précisément à côté de la Mosquée Verte.



L’actuel détracteur des politiques et décisions de son beau-frère, s’était attaqué à l’embellissement de cette mosquée, dont on dit qu’il a construit à côté, un immeuble très imposant. Il avait même attendu la fête de la Korité, pour construire le mur autour de ses terrains, afin de les sécuriser. « Sa stratégie était de ne pas faire de bruit dans la réalisation de ses travaux. Puisque les populations de cette localité étaient une fois sorties pour protester contre son entrée en possession des terrains du quartier », avaient à l'époque protesté les riverains.



Mais, les Sénégalais se demandent qui est ce Adama Faye ? Qu’est ce qu’il était quelques années avant l’arrivée du Président Macky Sall au pouvoir ? Rien... Appartenant à une fraterie gâtée, placée au coeur des affaires, ce maitre-chanteur développe une arrogance démesurée. Bien alimenté et entretenu, Adama Faye oublie même, son passé récent. Il bouscule présentement, l’ordre établi et fonce les yeux fermés vers le mur.



Seulement, Adama Faye ne sait pas que le Président Sall peut faire des hommes. Mais, il peut aussi, défaire. C’est un stratège politique très courageux. Son beau-frère très agité, serait un nain politique ou un apprenti très ignorant, incapble de perturber ses projections politiques. Macky Sall n’accepte et n’acceptera jamais le chantage...





