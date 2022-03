Astar, chanteuse : Le voleur du téléphone de sa soeur, arrêté

Pape Cheikh Fall est un voleur particulier. Il a une tactique bien huilée pour subtiliser des portables. Son modus operandi consiste à appeler ses victimes au téléphone, pour leur proposer un shooting. En complicité avec sa sœur, il leur passe au téléphone cette dernière qui finalise le rendez-vous avec les filles. Une fois sur les lieux, Pape Cheikh Fall leur propose un échange de téléphone iPhone 13.



Pour ce faire, explique "L'As", il leur montre une boutique de luxe qui vend des portables. Dès que ses interlocuteurs lui remettent leurs portables, il revient leur réclamer celui qu’il leur avait confié, sous prétexte qu’il doit répondre à un appel. Et c’est pour ensuite disparaître dans la nature. Il a fait plusieurs victimes qui ont finalement porté plainte contre lui pour escroquerie. Il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.



Hier, Pape Cheikh Fall a été attrait devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. La partie civile, Maty Smith, sœur de la chanteuse Astar, est revenue sur sa mésaventure. A l’en croire, M. Fall qu’elle a rencontré à la Place de l’Indépendance, lui a proposé un autre portable iPhone 13 alors qu’elle détenait un iPhone 12. Sans hésiter, Maty a remis son téléphone à M. Fall pour qu’il procède à l'échange. « Quelques minutes après, il a récupéré le sien avant de se fondre dans la nature avec mon portable », a indiqué la sœur d’Astar, qui réclame 1,8 million FCfa en guise de dommages et intérêts. La commerçante Fatoumata Tall réclame aussi la somme de 800.000 FCfa. Le parquet a requis 6 mois ferme contre Pape Cheikh Fall, qui a écopé de la même peine. En plus, il devra payer 1 million FCfa à Maty Smith et 800.000 FCfa à Fatoumata Tall.