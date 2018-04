Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Astuce beauté: Mesdames, voici exactement quand vous devriez jeter votre maquillage Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Avril 2018 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que, comme tout ce qui est périssable, le maquillage a une date d’expiration.

Outre le fait que le vieux maquillage ne tient pas très bien, si vous ne faites pas attention, il peut même être nocif pour votre peau et provoquer une irritation.

La plupart des étiquettes de produits de beauté ont un symbole de pot ouvert qui indique combien de temps il durera après que vous l’ayez ouvert, mais certains pays n’exigent pas actuellement de date d’expiration pour les cosmétiques. Et la date ou vous devriez jeter le maquillage diffère selon le type de produit.

Voici combien de temps dure chaque type de maquillage:

Le rouge à lèvres devrait être jeté après environ un an

Les produits pour le visage, comme les fondations et les bases, durent généralement jusqu’à 24 mois à compter de leur ouverture.

Blush se conservera pendant deux ans

Le fard à paupières va également durer environ deux ans

Les eye-liner-crayons peuvent durer jusqu’à un an après l’ouverture

L’eyeliner liquide et le mascara devraient être remplacés tous les trois mois environ

AUTEUR: Felicia Essan



