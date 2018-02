Athletic Bilbao-Spartak Moscou: un policier meurt lors d'affrontements entre supporters Un policier espagnol est décédé ce jeudi à Bilbao, lors d'affrontements entre les supporteurs de l'Athletic et du Spartak Moscou. Il a été victime d'un arrêt cardiaque lors de ces incidents.

Drame à Bilbao, hier jeudi soir, en marge du 16e de finale retour de Ligue Europa entre l'Athletic et le Spartak Moscou. Un membre de l'Ertzaintza, la police régionale basque, est décédé lors d'affrontements entre les supporteurs des deux clubs. Touché au visage lors de ces incidents, il a été victime d'un arrêt cardiaque mais a pu être réanimé sur place. Transporté à l'hôpital, il a fait une nouvelle crise cardiaque, cette fois-ci fatale.



Cinq personnes, dont au moins trois Russes, ont été arrêtées lors de ces affrontements. Plusieurs blessés sont à déplorer. Environ 2000 supporters du Spartak avaient un billet pour cette rencontre, mais d'autres avaient effectué le déplacement même s'ils ne pouvaient pas entrer dans le stade San Mamés. Un millier de policiers étaient mobilisés pour cette rencontre, soit le plus grand dispositif de sécurité jamais vu à Bilbao.



Un hooligan russe recherché depuis l'Euro 2016, arrêté à Munich

Avant la rencontre, un hooligan russe a été arrêté à Munich, où il faisait escale pour se rendre à Bilbao. Cet homme de 31 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la France. Il est soupçonné d'avoir roué de coups un supporter anglais le 11 juin 2016, lors des très violents affrontements qui avaient émaillé l'avant-match de Russie-Angleterre, à Marseille, lors de l'Euro. Il risque jusqu'à 15 ans de prison en France.











Rmc

